https://static.news.ru/photo/bc2d0f38-39ea-11ea-97f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лишь каждый 20-й житель России считает себя абсолютно здоровым. Об этом свидетельствуют данные опроса, изложенные в докладе исследовательского центра «Ромир».

В 2019 году россияне чаще всего болели ОРВИ, таких людей больше половины (52%). Примерно каждый третий (36%) страдал от проявления аллергии, ненамного реже россияне сталкивались с заболеваниями верхних дыхательный путей (27%).

Каждый пятый (20%) в течение года мучился от мигрени. Примерно такое же число людей (17%) сообщило, что их мучила бессонница.

Лишь 5% опрошенных оценили своё здоровье на «10 из 10», сообщает «Политика сегодня». Отменным здоровьем могли похвастаться в основном люди от 36 до 39 лет, без детей, работающие полный рабочий день.

Как сказано в отчёте исследователей, в 2019 году россияне потратили на лекарства в аптеках в среднем по 9,7 тысячи рублей на человека.

Ранее в московском Минздраве, как писал NEWS.ru, рассказали, что рождение ребёнка и грудное вскармливание являются профилактикой целого ряда заболеваний. В первую очередь — онкологии органов репродуктивной сферы.