Россияне выразили готовность переплачивать за еду «из пробирки»

Около половины россиян доверяют так называемой альтернативной еде, ещё столько же готовы заплатить больше за покупку подобных продуктов питания. Результаты исследования венчурного фонда Fuel for Growth публикует РБК.

Согласно результатам опроса, 50% участников опроса сообщили , что готовы переплачивать за так называемую еду будущего, при этом большинство готовы платить на 30% больше, чем за традиционные продукты питания.

При этом 36% респондентов назвали едой будущего такие продукты питания. которые подстроены под индивидуальные потребности человека. Ещё 32% убеждены, что инновационная еда должна обеспечить потребителям здоровый образ жизни. При этом 25% россиян готовы называть едой будущего стандартные продукты, произведённые в лабораторных условиях.

В настоящее время, по словам управляющего партнёра фонда Fuel for Growth Андрея Зюзина, спрос на полезные продукты является трендом в сфере питания. Потребители хотят получать пищу с низким содержанием лактозы, жира, глютена и сахара. При этом треть россиян сообщили, что регулярно приобретают сахарозаменители, растительное мясо и молоко. В этом они руководствуются низкой ценой на подобные продукты, пользой для здоровья и отсутствием вреда для окружающей среды.

При этом продуктам, произведённым на растительной основе, доверяют 66% участников опроса. 20% определили себя как консерваторов при выборе продуктов питания.

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