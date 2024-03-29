Россияне столкнулись с дефицитом популярного препарата в аптеках «Коммерсант»: в России возник дефицит сверхбыстрого инсулина аспарт

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Россияне, страдающие диабетом, столкнулись с дефицитом сверхбыстрого инсулина аспарт, после инъекции которого практически сразу же можно принимать пищу, пишет «Коммерсант». Отмечается, что госзакупки препарата датской фармкомпании Novo Nordisk сократились на 95%. В связи с этим он пропал из аптек в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах. Следующая поставка, по данным издания, ожидается только в июне.

Производитель препарата связывает задержки с его поставками с повышенным спросом. Издание отмечает, что на рынке присутствует аналог от российского «Герофарма», однако его доля на нем пока незначительна.

По словам врача-эндокринолога Татьяны Фроловой, у детей проблем с получением лекарства нет, но взрослым его не выдают «даже во многих поликлиниках Москвы, не говоря о регионах». В Минздраве заверили, что обеспеченность инсулином аспарт по стране составляет 8,6 месяца.

Ранее врач-онколог Вадим Гутник рассказала, что из-за западных санкций Россия потеряла порядка двух тысяч наименований лекарственных препаратов. По его словам, непростая ситуация сложилась в том числе в онкологии, где ощущается значительная нехватка препаратов для пациентов. При этом аналоги ушедших из России препаратов далеко не всегда достаточно эффективны — зачастую они хуже очищены и более токсичны, отметила врач.

В начале марта глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что дефицита лекарств в российских аптеках в настоящее время нет. По его словам, ранее имевшие место логистические сложности преодолены, медикаменты поставляются своевременно.