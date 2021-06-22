Россияне стали в два раза чаще проверяться на антитела к COVID-19

За последние дни спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России вырос вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отечественных частных медицинских сетей.
Так, в клинике «Медси»
Отмечается устойчивая тенденция к росту спроса, — подчеркнула директор.
В свою очередь в частной медицинской сети «Инвитро» также отметили рост спроса на антитела к коронавирусу за неделю с 14 по 20 июня в сравнении с неделей с 7 по 13 июня.
Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG — 130%. Спрос на комплекс тестов на антитела M+G вырос в 2 раза, — сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что в Москве с 28 июня все заведения общепита переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.
Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.