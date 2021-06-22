Россияне стали в два раза чаще проверяться на антитела к COVID-19

За последние дни спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России вырос вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отечественных частных медицинских сетей.

Так, в клинике «Медси» сообщили , что с начала прошлой недели они делают вдвое больше тестов, чем раньше. По словам директора сети Ксении Шеховцовой, ежедневно выполняется около тысячи исследований на антитела к COVID-19 против 500 исследований неделей ранее.

Отмечается устойчивая тенденция к росту спроса, — подчеркнула директор.

В свою очередь в частной медицинской сети «Инвитро» также отметили рост спроса на антитела к коронавирусу за неделю с 14 по 20 июня в сравнении с неделей с 7 по 13 июня.

Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG — 130%. Спрос на комплекс тестов на антитела M+G вырос в 2 раза, — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что в Москве с 28 июня все заведения общепита переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.