Россияне стали тратить больше денег на проверку сердца и сосудов

Россияне увеличили траты на диагностику сердца и сосудов в частных медицинских центрах на фоне распространения постковидного синдрома. С последним, по данным ВЦИОМа, сталкивались почти 80% граждан, переболевших коронавирусом. Об этом пишет РБК.

Согласно данным аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек на электрокардиографию (ЭКГ) вырос в январе 2022 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 13% и составил 696 рублей. Стоимость электроэнцефалографии (ЭЭГ) выросла на 24% (1830 рублей), УЗИ сосудов — на 61% (2594 рубля), УЗИ сердца — на 9% (1439 рублей).

Также увеличился объём продаж этих услуг: ЭКГ — на 25%, ЭЭГ — на 32%, УЗИ сосудов — на 36%, УЗИ сердца — на 14%.

Значительно выросли продажи пульсометров — в пять раз. При этом средняя стоимость увеличилась только на 3% и составила 2390 рублей. Также на 30% чаще граждане стали покупать пульсоксиметры. При этом средняя стоимость приборов снизилась на 14% и теперь составляет 2561 рубль.

По словам экспертов, спрос на медицинские обследования у россиян вырос на фоне распространения постковидного синдрома. С ним, по данным ВЦИОМа, столкнулись 79% переболевших коронавирусом. Среди них 49% отмечали нарушение вкуса и обоняния, 38% — общую слабость.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что последствия от перенесённого заболевания «омикроном» могут быть такими же серьёзными, как и от других штаммов, несмотря на то что зачастую «омикрон» переносится легче. Он также отметил, что длительность постковидного периода увеличилась.