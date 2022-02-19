Россияне стали тратить больше денег на проверку сердца и сосудов

Россияне увеличили траты на диагностику сердца и сосудов в частных медицинских центрах на фоне распространения постковидного синдрома. С последним, по данным ВЦИОМа, сталкивались почти 80% граждан, переболевших коронавирусом. Об этом пишет РБК.
Согласно данным аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек на электрокардиографию (ЭКГ)
Также увеличился объём продаж этих услуг: ЭКГ — на 25%, ЭЭГ — на 32%, УЗИ сосудов — на 36%, УЗИ сердца — на 14%.
Значительно выросли продажи пульсометров — в пять раз. При этом средняя стоимость увеличилась только на 3% и составила 2390 рублей. Также на 30% чаще граждане стали покупать пульсоксиметры. При этом средняя стоимость приборов снизилась на 14% и теперь составляет 2561 рубль.
По словам экспертов, спрос на медицинские обследования у россиян вырос на фоне распространения постковидного синдрома. С ним, по данным ВЦИОМа, столкнулись 79% переболевших коронавирусом. Среди них 49% отмечали нарушение вкуса и обоняния, 38% — общую слабость.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что последствия от перенесённого заболевания «омикроном» могут быть такими же серьёзными, как и от других штаммов, несмотря на то что зачастую «омикрон» переносится легче. Он также отметил, что длительность постковидного периода увеличилась.