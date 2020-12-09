Россияне стали больше тратить на своё здоровье

https://static.news.ru/photo/1032d54a-3ad0-11eb-97ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство жителей России в 2020 году увеличили траты на поддержание здоровья. При этом основной статьёй расходов на эту сферу стали не лекарства и лечение, а профилактика.

Каждый третий опрошенный (34,2%) в этом году незначительно увеличил расходы на поддержание своего здоровья, тогда как каждый пятый (18,8%) стал тратить на это гораздо больше, чем годом ранее, — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Более половины респондентов (51%) заявили, что в целом считают себя здоровыми, при этом треть респондентов сообщили о хронических заболеваниях. 14,4% россиян регулярно чувствуют незначительные недомогания.

Половина опрошенных заявила, что их здоровье по сравнению с 2019 годом не изменилось, 24% сообщили об улучшении, 20% заявили о появившихся проблемах.

В исследовании приняли участие более 1000 россиян в возрасте от 18 лет.

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