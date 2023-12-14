Россияне смогут оформлять заказы на рецептурные препараты онлайн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут оформлять заказы на рецептурные препараты онлайн, пишет ТАСС со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ). Это станет возможным благодаря биометрическим данным покупателя и поможет маломобильным гражданам и инвалидам. При этом, подтверждать покупки по биометрии очно в аптеках пока не потребуется.

Применение государственной биометрической системы позволит оформлять онлайн-заказы на препараты без паспорта и достоверно устанавливать личность покупателя в момент доставки заказа, — заявили в ЦБТ.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за неправильное обращение с биометрическими данными. Он распространяется на банки, МФЦ и иные организации, работающие с такой информацией. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Максимальная сумма штрафа за нарушения составит 1 млн рублей.

Перед этим председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что государство последовательно наводит порядок в сфере защиты персональных данных россиян и законопроект является одной из составных частей этого процесса. По его словам, без резкого увеличения штрафных санкций практически невозможно заставить бизнес уделить правам и интересам граждан должное внимание при обработке их личной информации.