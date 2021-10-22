Россияне смогут быстрее оформлять больничные

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства указал на необходимость обеспечить россиянам возможность «быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты». Кабмин также выделит 47 млрд рублей на выплаты по временной нетрудоспособности. Об этом пишет ТАСС.
Осенью мы всегда сталкиваемся с ростом сезонных заболеваний. Остаются высокими и риски из-за распространения коронавирусной инфекции, — отметил глава кабмина.
Он также поручил правительству «как можно скорее» перечислить Фонду социального страхования необходимые средства.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что локдауном на одну неделю вряд ли можно будет ограничиться. В беседе с NEWS.ru он заявил, что продолжительность таких вынужденных выходных должна быть не менее трёх недель, чтобы как-то изменить ситуацию с коронавирусом.