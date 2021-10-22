Россияне смогут быстрее оформлять больничные

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Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил разницу во введении QR-кодов и объявлении нерабочих дней. По его словам, введение QR-кодов позволяет людям постепенно привыкать к вакцинации от коронавируса, тогда как нерабочие дни дают срочный разрыв цепочек заболеваемости. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин уточнил, что вакцинация занимает больше месяца и эффект от неё возникает постепенно, тогда как нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек. По его словам, введение кодов имеет смысл как минимум...