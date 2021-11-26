Россияне рассказали о своём отношении к обязательной вакцинации

54% граждан положительно относятся к решению об обязательной вакцинации большинства работающих в сфере услуг в регионах России, 33% — скорее отрицательно, а 9% — безразлично. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМа. 64% россиян полагают, что призыв к отказу от вакцинации подвергает опасности жизнь и здоровье людей.

При этом 60% россиян убеждены , что смогут сделать прививку от коронавируса, если у них возникнет такое желание, противоположного мнения придерживаются всего 9%. 4% опрошенных не хотят вакцинироваться, а 37% заявили, что уже сделали прививку, или затруднились ответить на вопрос.

65% россиян считают, что заразиться коронавирусом можно и после прививки, но вакцинированные переносят болезнь намного легче. 27% граждан с этим не согласны. 61% россиян уверены, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не сделал прививку, противоположного мнения придерживаются 25% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос был проведён ВЦИОМом 14 ноября, в нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее депутат Госдумы Леонид Огуль заявил, что главным тормозом для формирования коллективного иммунитета в России является фейковая информация, которую активно распространяют в социальных сетях. Он обратил внимание на то, что ложную информацию о коронавирусе нередко публикуют люди, обладающие определённым статусом, и призвал пресекать антинаучные высказывания людей с научной степенью. Согласно Огулю, для ускорения темпов достижения коллективного иммунитета в России стоит информировать население о пользе массовой вакцинации не только через СМИ, но и в медучреждениях и пунктах вакцинации.