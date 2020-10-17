Россияне рассказали о странных осложнениях после коронавируса

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Переболевшие коронавирусом россияне продолжают рассказывать о странных осложнениях после перенесённой инфекции. Люди отмечают появление проблем с желудком, обонянием, выпадением волос. У одних возникли головокружения, другие столкнулись с ухудшением памяти, а кто-то — с паническими атаками.

Просто всю внутри колотит. Я не понимаю, что это. Потом проходит. Потом снова. Никогда такого не было, — написала участница сообщества «Нетипичный коронавирус (пост ковид)» в Facebook Ольга Ребенок.

Другая подписчица, Анна Сидорова, пожаловалась на онемение конечностей, проявляющееся даже спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса.

Переболевший COVID-19 врач-реаниматолог Александр Назаров подтверждает, что болезнь жизнь очень многих людей поделила на «до» и «после». Он напомнил, что это новое, плохо изученное заболевание, но через некоторое время специалисты должны найти варианты его преодоления.

За последние сутки в России выявлено 15 099 новых заболевших. Всего в стране было зарегистрировано 1 399 334 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 576 человек, писал NEWS.ru.