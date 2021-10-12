Россияне рассказали, как борются с недосыпом

Больше трети россиян считают, что у них есть проблемы со сном, а наиболее частой проблемой оказалась дневная сонливость. Спать от шести до восьми часов в сутки удаётся 59% опрошенных. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса hh.ru.

В опросе приняли участие 1530 россиян из всех федеральных округов. 63% тех, кто сталкивается с проблемами со сном, пытаются с ними бороться. Так, 66% заставляют себя раньше ложиться спать, 20% стали спать днём, по 15% перестали пить кофе и энергетические напитки или стали принимать снотворное. 7% стали использовать гаджеты или мобильные приложения по контролю сна, а 8% сменили работу на менее интенсивную или отказались от подработок, и только 6% обратились к врачу.

Некоторые из россиян также заявили, что для решения проблемы пьют успокоительное или молоко с мёдом, спят с берушами, занимаются спортом, а кому-то даже пришлось уволиться с работы из-за бессонницы. 21% россиян заявили, что спят не более 6 часов в сутки. Чаще всего страдают от недосыпа юристы (37%), они спят всего по 4–6 часов в день. Среди представителей административного персонала таких 28%, вслед за ними идут PR-специалисты и маркетологи (24%), бухгалтеры (24%) и работники IT-отрасли (23%).

На наличие проблем со сном пожаловались 39% респондентов. Из них две трети (66%) страдают от дневной сонливости, больше половины (59%) — испытывают проблемы с засыпанием, 40% — просыпаются по ночам. Среди профессий на проблемы со сном чаще всего жалуются юристы (57%), бухгалтеры (45%) и работники сферы управления персоналом (43%).



63% опрошенных называют причиной нарушений сна стресс и негативные мысли или неприятные воспоминания по ночам. 33% жалуются на привычку ложиться поздно, а 24% указали, что работают допоздна, хотя вставать нужно рано. 23% жалуются на то, что из-за рабочего графика возможность заниматься собой и домом появляется только поздно вечером. 21% испытывает повышенную чувствительность к посторонним звукам.

Свыше трети участников опроса утверждают, что со времени начала пандемии качество их сна ухудшилось (20% стали спать чуть хуже, а 15% — гораздо хуже). Четверть опрошенных (26%) стали спать лучше. 78% опрошенных пожаловались на влияние недосыпа, бессонницы и прочих проблем на физическое самочувствие.

Ранее руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» Татьяна Сурненкова раскрыла секреты здорового сна. Она утверждает, что для этого нужно не мешать организму уснуть, исключить переизбыток кофеина и дневной сон, а также позаботиться об «информационной детоксикации», не смотреть телевизор и не заходить в соцсети.