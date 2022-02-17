Россияне рассказали, как относятся к проявлениям постковидного синдрома

Большинство переболевших коронавирусом россиян столкнулись с проявлениями постковидного синдрома, но не стали обращаться за медицинской помощью, надеясь, что «всё пройдёт само», сообщает ВЦИОМ. Медики предупреждают, что постковидный синдром может быть не менее опасен, чем коронавирус, пишет «Коммерсант».

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл телефонный опрос 1600 человек старше 18 лет из 80 регионов. Как выяснилось, 79% переболевших коронавирусной инфекцией столкнулись с так называемым постковидным синдромом.

Самым популярным его симптомом оказалось длительное нарушение вкусов и запахов — об этом сообщили 49%. Общую слабость отметили 38%, а у 29% появилась одышка при физических нагрузках. 22% респондентов отметили у себя другие осложнения, в том числе ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, длительный кашель и выпадение волос.

Тем не менее 80% переболевших не стали проходить специальных реабилитационных мероприятий после коронавируса. Из тех, кто всё же занялся своим здоровьем, 64% принимали лекарства, 54% гуляли на свежем воздухе, 42% занимались дыхательной гимнастикой и 41% — физкультурой. О прохождении медосмотра заявил только 21% опрошенных.

Комментируя «Коммерсанту» итоги исследования, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что проявления постковидного синдрома могут сохраняться как минимум год, но россияне уделяют этому недостаточно внимания.

Россияне в большинстве своём не проходят реабилитацию, предполагая, что постковидные проявления уйдут сами собой. Но они могут повлечь более тяжёлые осложнения, — пояснил он.

Ранее Александр Горелов рассказал, что последствия от перенесённого заболевания «омикроном» могут быть такими же серьёзными, как и от других штаммов: вирус вызывает поражения в том числе сосудистой системы и внутренних органов. Кроме того, он отметил, что длительность постковидного периода увеличилась, а после перенесённого COVID могут обостриться хронические заболевания.