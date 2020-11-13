Россияне пожаловались на неприятные симптомы при самолечении коронавируса

https://static.news.ru/photo/48b8119c-2756-11eb-8e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ute Grabowsky/photothek.net/Global Look Press

Россияне рассказали о негативных последствиях самолечения при коронавирусе. Упоминаются, в частности, сыпь и тошнота.

Так, 23-летний житель Тулы Александр признался, что заработал гастрит, принимая антибиотики от коронавируса, который у него проходил практически бессимптомно.

Причём болезнь сразу у меня приобрела хроническую форму из-за того, что произошли специфические поражения внутренней оболочки желудка, — добавил Александр и призвал не злоупотреблять антибиотиками.

Ещё одна россиянка, 36-летняя Вера из Твери, решила в качестве профилактики принимать витамин D без назначения врача. Через некоторое время у неё на лице выступила сыпь, а затем начали появляться и другие симптомы: постоянная жажда, запоры и тошнота. Вскоре женщина заразилась коронавирусом, при этом медики заметили, что инфекция серьёзно отразилась на её почках. Как оказалось, причиной этому стал бесконтрольный приём витамина D, сообщает «Газета.Ru».

30-летняя жительница Санкт-Петербурга Дана лечилась от коронавируса гормональными препаратами. После исчезновения симптомов COVID-19, она осталась с другими — постоянным высоким давлением, ухудшением зрения, тошнотой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что появившаяся во время пандемии привычка людей пить жаропонижающие препараты «просто так», например, чтобы подстраховаться перед измерением температуры на работе или в аэропорту, может обернуться серьёзными проблемами для здоровья, предупредили врачи.