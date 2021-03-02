Россияне получат результаты вакцинации от коронавируса онлайн

https://static.news.ru/photo/8936ad72-7b6c-11eb-b5e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, смогут узнать результаты вакцинации на портале госуслуг. Результаты теста и другие подробности станут известны в личном кабинете. Соответствующий проект подготовило Министерство цифрового развития.

Лаборатории, выполняющие ПЦР-исследования и другие анализы по COVID-19, будут передавать результаты в специальный референс-центр, а далее информация будет передаваться в Роспотребнадзор. Последний должен обеспечить обмен этими сведениями с порталом госуслуг. Тем не менее такие действия будут возможны только при согласии пациента на них.

Минцифры будет обязано обеспечить хранение всех поступивших данных в личном кабинете и мобильном приложении каждого отдельного пользователя портала. Помимо этого, там будут отображаться анкеты прибывающих в Россию людей. Достоверность информации на портале можно будет проверить с помощью QR-кода, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия ещё не прошла первую волну коронавируса и сейчас находится в стадии снижения инфекционного процесса, считает замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

До этого сообщалось, что учёные рассказали, какие тесты необходимо сделать, чтобы понять, насколько успешной оказалась вакцинация от коронавируса и на какие показатели в анализах следует ориентироваться.