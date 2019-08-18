https://static.news.ru/photo/e05f5cde-bf98-11e9-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Эксперты установили, что большинство людей достаточно часто неправильно принимают лекарства. Речь идёт об антибиотиках, жаропонижающих, препаратах от давления, средствах от кашля, каплях для носа, слабительных и обезболивающих.

По мнению специалистов, ошибки при приёме лекарств могут привести к осложнениям. Об этом сообщает « МедикФорум ».

В частности, эксперты отмечают, что неоправданное использование антибиотиков и неверно выбранный препарат могут привести к развитию резистентности бактерий к ним. Это в свою очередь может сделать антибиотики бесполезными при таких заболеваниях, как пневмония или сепсис. Злоупотребление же каплями для носа способно привести к развитию привыкания, а бесконтрольное применение слабительных грозит нарушениями в работе кишечника, почек, сердца, нервной системы и печени.

Ранее News.ru сообщал, что Центр паллиативной помощи московского Департамента здравоохранения составляет списки нуждающихся в незарегистрированных в РФ лекарствах. Нюта Федермессер, руководитель Центра и основатель БФ «Вера», рассказала, что в данный момент Центр взаимодействует с семьями, в которых детям нужны редкие медикаменты и которые готовы заявить о себе.