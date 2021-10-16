Россияне назвали профессии, вакцинация для которых должна быть обязательной
За обязательную вакцинацию от коронавируса работников всех профессий выступают около четверти россиян. Против обязательной прививки для кого бы то ни было высказалась треть граждан. Среди представителей отдельных профессий обязательная вакцинация необходима, в первую очередь, медикам, представителям сферы услуг и педагогам. Такие данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.ru приводит РБК.
За принудительную вакцинацию представителей любых профессий в ходе опроса
Против обязательных прививок выступают 30% участников опроса — 29% мужчин и 32% женщин.
По мнению большинства респондентов, в обязательном порядке надо прививать медицинских работников — так считают 16% опрошенных. На втором месте представители сферы услуг — за их вакцинацию высказались 13% респондентов.
Далее в списке тех, кого необходимо вакцинировать в обязательном порядке, идут учителя (10%), государственные служащие (9%), продавцы (5%), работники сферы общественного питания (4%), полицейские, воспитатели детсадов, соцработники, водители общественного транспорта и такси (все по 2%).
Ещё 4% респондентов заявили о необходимости вакцинировать в обязательном порядке целый ряд профессий, среди которых строители, курьеры, пожарные, артисты и другие.
Мужчины чаще призывали к обязательной вакцинации госслужащих, полицейских, соцработников. Женщины полагали необходимым прививать медиков, учителей, продавцов.
В России обязательную вакцинацию от коронавируса начали вводить с июня 2021 года. В настоящее время такая мера действует в более чем 60 регионах страны.
По последним данным, первый компонент вакцины получили более 51 млн человек. Полный курс вакцинации прошли более 47,55 млн человек. Коллективный иммунитет в России, таким образом, составляет 45%.