Россияне назвали основные проблемы со здоровьем из-за переработок

Причиной своего плохого самочувствия многие россияне считают сверхурочную работу. Чаще всего люди жалуются на боли в спине и пояснице, ухудшение зрения и усиление головной боли. Данные исследования «Росгосстрах жизнь» и hh.ru приводит РИА Новости.

О том, что переработки негативно отражаются на самочувствии, рассказали 60% работающих сверхурочно респондентов. Порядка 50% пожаловались на боли в спине и пояснице, у 43% ухудшилось зрение, у 41% возникли или стали сильнее головные боли.

Около трети участников опроса вместе с переработками получили лишний вес, у 24% возникли проблемы с ногами, 12% жалуются на гипертонию и варикоз, 9% — на возникновение двойного подбородка из-за неправильно организованного рабочего места. При этом 9% респондентов наблюдают у себя потерю веса.

Вариант «другое» набрал 10% и туда вошли такие варианты, как «стресс», «тошнота», «депрессия», «расшатанная психика», «постоянная усталость и недосып», «появление тревожности, астения, апатия и дистимия», «глазной тик», «проблемы с ЖКТ, нервные расстройства».

Чаще других на негативное влияние переработок на здоровье жаловались представители сферы управления персоналом и тренингов — таких набралось 74%. Второе место у работников сферы маркетинга, рекламы и PR — 73%. Замыкает тройку административный персонал — 71%.

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