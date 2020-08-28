Россияне назвали кальяны менее опасным видом курения

Большинство россиян считают кальяны наименее опасным видом курения, хотя эксперты заявляют об их более пагубном влиянии на здоровье человека. Курильщики оценивают опасность кальянов в 3,8 балла из 5, сигарет и системы нагревания табака — по 4,0 балла. Отношение некурящих к способам курения другое — 4,2, 4,6 и 4,5 балла соответственно.
Таковы результаты опроса, который среди 1055 респондентов страны старше 18 лет провёл холдинг «Ромир»,
Опрос показал, что курят 36% взрослых россиян, их средний стаж курения составляет почти 15 лет. Курильщиков среди мужчин больше, чем среди женщин: 49% против 29%. Также выяснилось, что в день 48% россиян выкуривают менее 10 сигарет, а 12% — более 20. Предпочтение системам нагревания табака отдают 4% курильщиков.
Директор по работе с клиентами «Ромира» Марина Шепотиненко подчеркнула, что после некоторого снижения числа курильщиков, которое наблюдалось сразу за ужесточением антитабачного законодательства, доля курящих сейчас незначительно растёт.
Если первые запреты привели к сокращению — с 44% до 33%, то последние годы мы фиксируем пусть небольшой, но рост. Мы склонны считать, что это вызвано большим разнообразием систем курения и способов потребления никотина: они привлекают новых потребителей и удерживают текущих, — отметила Шепотиненко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что работу кальянных заведений следует ограничить до конца 2020 года в целях борьбы с распространением коронавируса. Так считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Соответствующее предложение направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Хамзаев отмечает, что повышенные риски распространения инфекций при курении кальянов отмечены экспертами.
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