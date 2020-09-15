Россияне довольны своим здоровьем, а не качеством медуслуг

https://static.news.ru/photo/c14dd7d6-f76d-11ea-a036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только каждый десятый житель России дал положительную оценку услугам системы здравоохранения. К такому выводу пришли социологи исследовательского холдинга «Ромир».

45% сограждан дали качеству медицинских услуг оценку «удовлетворительно», 28% населения считают его плохим, а ещё 16% и вовсе утверждают, что медуслуги находятся на уровне «очень плохо», сообщается в исследовании.

В целом удовлетворительным или плохим качество медицинских услуг оценивают 89% участников опроса. Хорошим или очень хорошим качество медуслуг назвали лишь 11% россиян, — пояснили социологи.

При этом они отметили, что восприятие качества медуслуг меняется в зависимости от локации респондентов. В больших городах медобслуживание считают плохим 13% граждан, а в городах с численностью жителей от 100 тысяч до 500 тысяч человек таковых уже 21%.

Плохим или очень плохим качество медицины в РФ назвали 59% опрошенных с низким доходом. При этом с ними согласны 25% жителей с высоким доходом.

Что касается состояния здоровья, то 71% россиян оказались им полностью довольны. С 2003 года этот показатель увеличился на 19%. Снижение удовлетворённости наблюдается при уменьшении уровня дохода респондентов: 27% полностью удовлетворённых здоровьем в группе с высоким доходом и 14% в группе с низким доходом.

Как писал NEWS.ru, расходы регионов РФ на здравоохранение увеличились вдвое из-за пандемии.