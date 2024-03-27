Россияне бьют рекорды по покупке антидепрессантов В России зафиксировали рекордные за пять лет продажи антидепрессантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов за первые 11 недель 2024 года на сумму 2,9 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании. По оценке экспертов, эта сумма стала рекордной за последние пять.

Прирост продаж в денежном значении составил 45% по сравнению с аналогичным периодом в начале 2023 года, в натуральном выражении — 33%. В общей сложности год назад россияне потратили 2 млрд рублей на покупку 2,7 млн пачек антидепрессантов за 12 месяцев. В тот же период 2022 года аптеки продали 3,3 млн пачек препаратов на 2,4 млрд рублей.

Рост продаж подтвердили представители аптечных сетей, которые не исключили, что в будущем спрос на препараты будет увеличиваться. Такую ситуацию во многом связывают с изменением методов лечения: медики стали чаще назначать пациентам антидепрессанты вместо седативных или растительных лекарств.

Ранее американские ученые из Калифорнийского университета доказали, что психотерапия обладает такой же эффективностью, как и медикаментозный способ лечения. Пациентам удалось улучшить качество жизни без приема антидепрессантов. Специалисты пришли к таким выводам после проведения шестимесячного эксперимента с участием более 400 добровольцев, страдающих депрессией.