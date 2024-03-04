Россиянам в День борьбы с ВПЧ напомнили способ защиты от этого вируса Врач Илларионова назвала вакцинацию самым надежным способом защиты от ВПЧ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирус папилломы человека (ВПЧ) насчитывает порядка 100 видов, 30 из которых являются онкогенными, предупредила заведующая седьмым онкогинекологическим отделением нижегородского онкодиспансера Наталья Илларионова во Всемирный день борьбы с ВПЧ, который отмечается 4 марта. В эфире программы «Вести» на телеканале ГТРК «Нижний Новгород» медик напомнила о необходимости первичной профилактики этого заболевания путем вакцинации.

У этого вируса имеется 100 видов, 30 из них являются онкогенными. С 2006 года вышли в свет прививки, которые действуют именно на эти онкогенные штаммы вируса. Они были введены в национальные календари профилактических прививок во многих странах мира. Введение этой прививки в национальный календарь Российской Федерации планируется в 2026 году, — сообщила она.

Президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова ранее рассказала, что среди пациентов с онкологией распространен страх вакцинации от коронавируса, по этой причине они повально отказываются от прививок. По ее словам, они боятся, что прививка негативно отразится на течении основного заболевания и вызовет побочные эффекты. Боровова отметила, что перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.