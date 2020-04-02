Россиянам сообщили об опасных советах по защите от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8c419c84-7578-11ea-adbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следование многим советам из Сети по защите от коронавирусной инфекции может быть опасным для здоровья. Об этом россиян предупредила врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова.

В разговоре с журналистами она сообщила, что бумажные маски не помогут от заражения. От него спасает исключительно респиратор. Маска же нужна больному для того, чтобы не заразить здоровых.

Также Блинова подчеркнула, что ни к чему обрабатывать средство индивидуальной защиты спиртовой настойкой прополиса. От заражения через дыхательные пути этот способ всё равно не оградит.

Кроме того, по словам врача, в Сети публикуются советы, из которых следует, что нужно пить перекись водорода для «повышения иммунитета». Эксперт заявила, что делать это категорически нельзя, ведь таким образом человек может нанести серьёзный вред своему организму, передаёт «Российская газета».

По информации на 3 апреля, в мире коронавирусом заразились более миллиона человек, свыше 53 тысяч скончались, более 212 тысяч выздоровели.

В РФ зафиксировано 3548 случаев заражения, 248 пациентов выписаны из больниц, 31 человек скончался.

Как ранее передавал NEWS.ru, чтобы повысить сопротивляемость организма коронавирусу, надо есть богатую цинком и селеном пищу, рассказала телеведущая, д. м. н. Елена Малышева.