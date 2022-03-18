Россиянам сообщили о судьбе иностранных лекарств

Иностраные лекарственные препараты не исчезнут из российских аптек, однако опаределённые сбои с их поставками присутствуют. В большинстве случаев это связано с ажиотажным спросом покупателей. Предполагается, что он спадёт через несколько недель. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Как пояснил Беспалов, краткое увеличение спроса на препарат не может компенсировать никакой запас.

Если раньше в аптеку приходило условно пять человек в день за инсулином, а теперь 50-100, понятно, что товаропроводящая цепочка к таким объемам не готова, — отметил он.

В этой связи закономерно, что ряд пациентов стокнутся с нехваткой лекарственных средств. Эксперт полагает, что ажиотаж спадёт уже через две-три недели, когда люди запасутся жизненно важными препаратами и система обеспечения поставок заработает более чётко.

На складах производителей и продавцов, как правило, есть запасы товара примерно на полгода, но и они могут быть «вымыты» из продажи довольно быстро. Возможно, для этого необходимо ввести ограничения на отпуск лекарств, как это уже сделано с сахаром и другими продуктами, — предположил Беспалов.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что трудностей с производством и поставкой в РФ медикаментов в настоящее время не наблюдается. По её словам, производители и дистрибьюторы держат ситуацию под контролем.