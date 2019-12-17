https://static.news.ru/photo/6fbb7764-20e7-11ea-bd83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Управлении Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу рассказали, как правильно питаться в холодное время года, когда здоровье особенно уязвимо.

Из-за резких перепадов температур, холодного воздуха, а также дефицита солнечного света иммунная система человека ослабевает. Для её поддержки необходим правильный рацион питания.

В частности, нужно есть жирную рыбу, содержащую ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, растительные масла, цельнозерновые или с добавлением отрубей продукты, свежую зелень, орехи, фрукты, а также сезонные овощи (капусту, морковь, лук, чеснок), сообщили в ведомстве.

Зимой стоит отдать предпочтение продуктам, содержащим полноценный белок, — нежирному мясу, курице, индейке, молочным продуктам, бобовым. Помнить о питьевом режиме — не менее 1,5–2 л жидкости в день в тёплом виде. Это могут быть компоты, кисели, травяные чаи, морсы.

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