Россиянам разрешили планировать отпуск после вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/14446cbe-6ea3-11eb-b027-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После второй фазы вакцинации от коронавирусной инфекции россияне вполне могут планировать отпуск. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, вакцина защищает от инфицирования коронавирусом и в том числе делает более безопасными «путешествия и другие стороны жизни».

Вакцинация не предполагает ограничений в перемещении. Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны. Но, независимо от вакцинации, всё хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно, — цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Он добавил, что вести привычный образ жизни, в том числе ехать в отпуск, могут и те, кто заразился, прошёл курс лечения, полностью выздоровел и хорошо себя чувствует.

Что касается длительных авиаперелётов, то подход должен быть индивидуальным. Многое зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь, от необходимого периода реабилитации и общего состояния здоровья. Если же все стадии недуга позади, тогда ограничений нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что перенёсшие коронавирус в лёгкой форме люди имеют больше шансов заразиться британским штаммом. По его словам, этот и другие разновидности заболевания непременно придут в Россию.