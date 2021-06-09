Россиянам рассказали, как вернуть деньги от государства после COVID-19

https://static.news.ru/photo/76ffe9a8-4ae3-11ea-a9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa

Тем, кто тяжело перенёс коронавирус, может понадобиться курортно-санаторная реабилитация или долгое восстановление дома. Как сообщил радио Sputnik налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев, можно вернуть налоговый вычет, который полагается всем, кто оплачивает лечение в санатории, лекарства, лабораторные исследования или инструментальную диагностику.

Есть два вида медицинских услуг применительно к налоговому вычету — дорогостоящее лечение и всё остальное. Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета — до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей, — рассказал Андреев.

Он отметил, что у россиян должны быть подтверждающие документы: в том числе чеки на оплату всех услуг и лекарств. Заявку можно подать в ФНС самостоятельно онлайн в личном кабинете налогоплательщика или в отделениях налоговой службы.

С января следующего года можно будет также вернуть себе деньги за физкультурно-оздоровительные услуги, полученные в 2021 году, добавил эксперт.

Ранее федеральная риелторская сеть «Этажи» выступила с инициативой возвращать россиянам налоговый вычет ещё до оформления ипотеки. Всего ипотечники могут вернуть до 260 тысяч рублей за квартиру до двух миллионов рублей.