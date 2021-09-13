Россиянам рассказали, сколько раз в год допустимо болеть простудой

Россиянам рассказали о том, сколько раз в год допустимо болеть ОРЗ и ОРВИ. Для взрослых эта «норма» составляет три раза в год, а для детей — до пяти. Снизить число таких заболеваний можно за счёт закаливаний. Об этом в интервью изданию «Ридус» рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Человек закалённый не так быстро переохлаждается. Его организм умеет ограничивать теплоотдачу, если холодно, и сохранять ресурсы тепла, — пояснила Чернышова.

По словам врача, сезонное переохлаждение временно снижает уровень иммунитета, что и является причиной простуды. «Норма» заболеваний ОРЗ и ОРВИ для взрослого человека составляет до трёх раз в год, для ребёнка от трёх до пяти лет — не более пяти раз в год. При этом со временем ребёнок адаптируется и начнёт меньше болеть простудой.

Заболевшему не рекомендуется самостоятельно ставить себе диагноз, лечиться следует только под контролем врача. Лучшей же защитой от простуд врач назвала закаливание, помогающее гораздо лучше таблеток. Речь может идти о таких мерах, как контрастный душ, ходьба босиком, обливание и купание вне сезона. Лучше всего начинать закаливание летом.

Ранее терапевт Алексей Хухрев рассказал, как ускорить выздоровление при простуде. Так, больному следует принимать укрепляющие иммунитет витамины, хорошо высыпаться, употреблять здоровую пищу в достаточном количестве и временно отказаться от алкоголя. Нарушение этих правил не ускорит выздоровление, как и слишком раннее возвращение к активной жизни.