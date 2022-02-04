Россиянам рассказали, почему опасно есть консервы

Консервированные продукты могут спровоцировать у человека повышение давления и привести к развитию онкологического заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, это связано с двумя веществами, которые входят в их состав.

Продукты промышленного производства содержат потенциально опасную пищевую добавку бензоат натрия. Поступление её в организм в больших количествах способно спровоцировать развитие злокачественных опухолей.

Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов, — подчеркнула Соломатина.

Что касается домашних консервов, то здесь людей подстерегает соль. Безобидная, казалось бы, добавка, в значительных дозах она может привести к повышению давления, вплоть до гипертонического криза.

Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз, — предупредила диетолог.

Кроме того, соль может негативно влиять на метаболизм и вызывать отёки, резюмировала Елена Соломатина.

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