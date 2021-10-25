Россиянам рассказали, почему коронавирус сложно отличить от ОРВИ

Симптоматика коронавируса практически ничем не отличается от ОРВИ за исключением того, что спустя некоторое время у больного COVID начинает развиваться серьёзная пневмония. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Талдомской Центральной Районной больницы Елена Белякова в беседе с «Радио 1».

Сначала заболевание начинается постепенно: температура повышается до 37 градусов с небольшим, появляется боль в горле, головная боль, боль в мышцах. То есть это симптомы, которые характерны для многих острых респираторных заболеваний. Но далее присоединяется пневмония. И пневмония, как правило, очень быстро развивается, — пояснила Белякова.

Она предупредила россиян об особой опасности «дельта»-штамма, симптомы которого могут быть видоизменены и «сглажены». При этом для непривитых россиян новая мутация коронавирусной инфекции может стать причиной подключения к аппарату ИВЛ, предостерегла врач.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заболеть коронавирусом после прививки могут лишь те, у кого слишком слабый и подавленный иммунитет.