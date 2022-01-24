Россиянам рассказали об отличиях ОРВИ от коронавируса

У острых респираторно вирусных инфекций инкубационный период составляет до пяти дней, при коронавирусе же первые симптомы заболевания могут проявиться через две недели. Длительный инкубационный период — одна из главных причин, по которой заболеваемость COVID-19 продолжает расти, пишет Pravda.Ru.

Главный симптом, на который ориентировалось большинство людей, — это потеря обоняния. Медицинские организации в 2020 году заявляли, что до 80% заболевших сталкиваются с потерей обоняния. В 2021 году эта цифра сократилась примерно до 45-60% в зависимости от возраста и продолжает сокращаться в 2022 году с приходом штамма «омикрон». Это связано с изменчивостью вируса и приобретением им новых свойств, — сообщает издание.

Заболевание может иметь лёгкую, среднюю и тяжелую степень протекания. Отличительным признаком лёгкой формы «омикрона» является слабость, боль в горле и порой крайне высокая температура — до 39 и даже 40 градусов. Через несколько дней симптомы либо полностью проходят, либо болезнь прогрессирует и появляется кашель, одышка и боль в груди.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что будущие варианты COVID-19 могут быть более заразными, чем «омикрон». Специалист подчеркнула, что о свойствах новых штаммов коронавируса пока неизвестно, однако они должны будут превзойти варианты, которые циркулируют сейчас. По словам Керкхове, новые штаммы могут вызывать заболевания «большей или меньшей тяжести», однако они также будут избегать воздействия иммунитета.