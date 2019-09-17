https://static.news.ru/photo/2a2d6c34-a9b9-11e9-b2c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал главные симптомы развития злокачественной опухоли мозга.

По его словам, это тяжёлое заболевание может проявляться головной болью, иногда с тошнотой и рвотой, снижением уровня бодрствования или нарушением сознания. Кроме того, часто больные жалуются на нарушение движений, затруднение речи, памяти, сужение полей зрения. Очевидным симптомом онкологии является возникновение эпилептиформных припадков.

При этом самой проблемной опухолью головного мозга, по словам Кобякова, является глиобластома. Сложность заключается в том, что она возникает сразу в форме четвёртой степени злокачественности.

Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует, — объяснил Кобяков RT.

Он также сообщил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения, или примерно 34 тысячи человек в год. Из них злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или примерно 10 тысяч случаев в год.

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