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Здоровье

Россиянам рассказали об опасности гречки

10:21, 21 апреля 2022
Россиянам рассказали об опасности гречки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Употребление гречневой крупы может привести к дефициту некоторых полезных микроэлементов, что спровоцирует риск развития остеопороза. В особенности это касается женщин после 40–45 лет из-за низкого усвоения кальция, пишет Live 24.

С осторожностью употреблять гречку следует и людям, испытывающим проблемы с пищеварением, поскольку это может спровоцировать вздутие живота, спазмы и запоры, — сообщает издание.

Помимо этого, отказаться от гречки стоит и аллергикам, так как большое количество белка, содержащееся в этой крупе, может спровоцировать аллергическую реакцию. Пациентам, страдающим от почечной недостаточности и язвы желудка, а также гипертоникам и беременным женщинам следует потреблять гречку в пищу не чаще 1–2 раз в месяц, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Ранее диетолог Рейо Лаатикайнен назвал причины для ежедневного употребления овсянки на завтрак. Он заявил, что этот злак способствует снижению уровня сахара, холестерина и положительно влияет на работу кишечника.

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