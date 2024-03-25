Россиянам рассказали об опасной пищевой добавке в продуктах Малышева: продукты с консервантом Е234 могут навредить кишечнику

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Продукты с консервантом Е234 (низин) могут навредить кишечнику, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. Она отметила, что этот разрешенный антибиотик добавляется практически во все продукты, чтобы сохранить их свежесть. При этом последнее исследование показало, что эта добавка вредит полезным бактериям, живущим в кишечнике человека.

Исследование было опубликовано в январе 2024 года. Ранее информации о том, что в результате применения этого консерванта страдает и полезная микробиота, не было, добавляет врач-иммунолог Андрей Продеус. Теперь же стало очевидно, что последствия его применения для организма могут быть крайне неприятными.

Однако, как и в случаях со всеми медицинскими препаратами, имеется разрешенная доза, которая не может навредить человеку. Это 25 мг/кг продукта. При этом в составе на этикетке количество добавки не указывается. Малышева советует обращать внимание на значок ЕАС на упаковке. Это Евразийский стандарт, в котором пропорции содержания низина в продукте точно обговорены, отметила она.

Ранее врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, что лапшу или картофель быстрого приготовления вредно употреблять на постоянной основе из-за содержащихся в них добавок. Она уточнила, что такие продукты можно есть не чаще одного раза в месяц. Медик пояснила, что, как правило, пакетики с быстрой едой включают в себя основу для бульона и приправу из специй, в которых содержатся стабилизаторы. Среди них, по словам врача, гуаровая камедь, которая может вызывать отеки.