Россиянам рассказали о вредных при ОРВИ продуктах

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о витамине С и оценил необходимость его принимать при простуде и гриппе. Своё мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что существуют различные точки зрения. В одни научных работах говорится о том, что витамин С бесполезен для профилактики простуды и гриппа, в других утверждается, что он ускоряет выздоровление....