Россиянам рассказали о вредных при ОРВИ продуктах

При ОРВИ не следует перегружать организм тяжёлой и трудноперевариваемой пищей. На время болезни желательно исключить из рациона жирные и острые блюда, а также некоторые напитки, рассказала АГН «Москва» главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова.
Рацион питания предусматривает исключение, жирных, жареных продуктов и блюд, солений, маринадов, копченостей. Резко ограничиваются продукты, оказывающие раздражающие действие на слизистую оболочку, — острые приправы, специи, — пояснила она.