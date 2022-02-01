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Россиянам рассказали о вредных при ОРВИ продуктах

08:57, 02 февраля 2022
Россиянам рассказали о вредных при ОРВИ продуктах
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При ОРВИ не следует перегружать организм тяжёлой и трудноперевариваемой пищей. На время болезни желательно исключить из рациона жирные и острые блюда, а также некоторые напитки, рассказала АГН «Москва» главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова.

Рацион питания предусматривает исключение, жирных, жареных продуктов и блюд, солений, маринадов, копченостей. Резко ограничиваются продукты, оказывающие раздражающие действие на слизистую оболочку, — острые приправы, специи, — пояснила она.

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