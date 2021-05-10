Россиянам рассказали о вреде голодания после праздников

https://static.news.ru/photo/71b9047e-b19a-11eb-b4c5-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Устраивать голодные дни после переедания в праздники — не лучший способ разгрузить организм. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

Она пояснила, что люди делают разгрузочные дни, надеясь привести в норму общую сумму полученных за период праздников калорий. Такой подход является ошибочным, поскольку клетки организма работают постоянно. После переедания лучше переключиться на продукты, которые усваиваются легко.

При этом, по словам Деккер, в каждом приёме пищи должны присутствовать белки, жиры, углеводы и необходимые аминокислоты. На первом месте должны быть молочный источник белка и животный. Она посоветовала употреблять в пищу яйца, творог, запеканку, тефтели из рыбы и птицы.

Но голодать и делать разгрузочные дни я не рекомендую, — сказала специалист.

Голодание вводит организм в состояние дефицита, вынуждает использовать свои резервы, что не способствует здоровью, отметила нутрициолог.

Ранее сообщалось, что московский блогер Виталий Выграновский умер от голода в ходе испытания. Он пытался проверить, сможет ли прожить без пищи и воды 40 дней.