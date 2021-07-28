Россиянам рассказали о точности ПЦР-тестов

Точность тестов с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие коронавируса возросла в России за время пандемии на 25–30%. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.

Он отметил , что сейчас самым надёжным способом выявить инфекцию остаются ПЦР-тесты.

Их теперь выпускают новые лаборатории, и тесты становятся всё точнее и точнее. Вначале вероятность ложноположительного или ложноотрицательного теста была достаточно высокая — у первых образцов точность была 55% или 60%, — пояснил Цикорин.

Он добавил, что в настоящее время этот показатель вырос до 80–90%. Вероятность ошибки существует, но она крайне мала. Свести её практически к нулю помогают ПЦР-тесты, сделанные дважды.

Вероятность ложного теста остаётся, поэтому, когда человек болеет, то при выздоровлении берут два ПЦР-теста с интервалом по времени, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что несколько месяцев назад в России зарегистрировали экспресс-тесты на антиген к коронавирусу PBCheck. Об их преимуществах перед стандартными ПЦР-тестами рассказал генеральный директор компании-производителя Dilos Евгений Никитин. По его словам, результат теста PBCheck можно получить уже через 15–30 минут, а его точность достигает 95%.