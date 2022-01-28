18+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Россиянам рассказали о способности соков провоцировать онкологию

Live 24: сладкие соки даже без добавления сахара могут стать причиной развития онкологии
15:35, 28 января 2022
Россиянам рассказали о способности соков провоцировать онкологию Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Учёный Элой Шазелас из Центра эпидемиологических и статистических исследований Сите в Сорбонне в своей научной статье утверждает, что фруктовые соки, на которых написано «100-процентный без добавления сахара», могут стать причиной возникновения онкологии. Исследование длилось около 9 лет, на протяжении которых эксперты следили за состоянием здоровья 101 257 участников, пишет Live 24.

В рамках исследования учёные сравнили эффект от потребления таких соков с газированными напитками, а также другими сладкими соками и сиропами. Учёные также учитывали и другие факторы риска, которые могли бы спровоцировать развитие онкологии, например, пол, возраст, генетическая предрасположенность, физические нагрузки и наличие вредных привычек.

В этом крупном проспективном исследовании мы обнаружили связь между употреблением сладких напитков и риском развития рака в целом и рака молочной железы. Эти результаты нуждаются в повторном и других масштабных проспективных исследованиях, — сообщают исследователи.

Ранее стало известно, что пряность пажитник может помочь в борьбе с онкологией и сахарным диабетом. Она содержит аминокислоты, которые препятствуют размножению злокачественных клеток. Пажитник также снижает уровень сахара в крови.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео