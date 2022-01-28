Россиянам рассказали о способности соков провоцировать онкологию

Учёный Элой Шазелас из Центра эпидемиологических и статистических исследований Сите в Сорбонне в своей научной статье утверждает, что фруктовые соки, на которых написано «100-процентный без добавления сахара», могут стать причиной возникновения онкологии. Исследование длилось около 9 лет, на протяжении которых эксперты следили за состоянием здоровья 101 257 участников, пишет Live 24.

В рамках исследования учёные сравнили эффект от потребления таких соков с газированными напитками, а также другими сладкими соками и сиропами. Учёные также учитывали и другие факторы риска, которые могли бы спровоцировать развитие онкологии, например, пол, возраст, генетическая предрасположенность, физические нагрузки и наличие вредных привычек.

В этом крупном проспективном исследовании мы обнаружили связь между употреблением сладких напитков и риском развития рака в целом и рака молочной железы. Эти результаты нуждаются в повторном и других масштабных проспективных исследованиях, — сообщают исследователи.

Ранее стало известно, что пряность пажитник может помочь в борьбе с онкологией и сахарным диабетом. Она содержит аминокислоты, которые препятствуют размножению злокачественных клеток. Пажитник также снижает уровень сахара в крови.