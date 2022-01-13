Россиянам рассказали о способности пальмового масла провоцировать онкологию

Молекулы жиров, содержащиеся в пальмовом масле, могут вызвать более интенсивное распространение раковых клеток у пациентов с онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли учёные из Института биомедицинских исследований в Барселоне. По имеющимся данным, потребление в пищу пальмитиновой кислоты, содержащейся в пальмовом масле, способствует увеличению количества метастаз при карциноме в ротовой полости и меланоме, пишет Live 24.

Думаю, пока рано делать выводы о том, как следует кормить онкобольных, чтобы замедлить процесс. По результатам наших усилий можно предположить, что диета с низким содержанием пальмитиновой кислоты способна замедлить образование метастазов, но нам нужны дополнительные исследования, — пояснил ведущий автор исследования Сальвадор Аснара-Бенита.

Пальмовое масло при нагревании выделяет канцерогены, а производители используют его в основном потому, что оно значительно уступает в цене аналогам. Уточняется, что пальмитиновая кислота содержится в конфетах, маргарине, шоколаде, печенье и многих других продуктах. Избежать потребления этого ингредиента можно, если внимательно подходить к изучению состава продукта.

Ранее стало известно, что регулярное употребление красного вина, несмотря на распространённое заблуждение о его пользе для сердечно-сосудистой системы, способно привести к развитию мерцательной аритмии. Кроме того, вино, как и любой алкоголь, может подорвать работу печени и даже привести к циррозу.