Россиянам рассказали о способности кофе предотвращать онкологию

Те, кто выпивает не менее четырёх чашек кофе с кофеином в день, имеют вдвое меньший риск умереть от рака горла или полости рта, чем те, кто пьёт кофе периодически или не пьёт его вовсе, рассказала эпидемиолог Джанет Хильдебрандт. При этом, данная защита распространяется даже на курильщиков и тех, кто пьёт спиртные напитки, пишет Live 24.

Те, кто выпивал не менее четырёх чашек кофе с кофеином в день, подвергались примерно вдвое меньшему риску умереть от рака полости рта и горла по сравнению с людьми, которые не пили кофе с кофеином ежедневно или пили его лишь изредка, — подчеркнула Хильдебрандт.

По имеющимся данным, снижение риска указанных онкозаболеваний напрямую зависело от количества выпитого кофе. Так, наибольшую защиту получали те, кто пил от четырёх до восьми кружек напитка в день.

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