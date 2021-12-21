Названы самые вредные новогодние закуски

Самыми вредными новогодними закусками являются тарталетки, соленья и колбаса, заявила изданию «Слово и Дело» консультант по питанию Елена Хардина. Она также посоветовала ограничить употребление грибного жульена, потому что из-за хитина грибы тяжело перевариваются в человеческом организме.

Если у вас имеются проблемы с пищеварением или заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит или язва), от грибного жюльена лучше отказаться. По этой же причине педиатры не рекомендуют использовать это блюдо для кормления детей, так как в маленьком организме отсутствуют ферменты, необходимые для переваривания такой пищи, — пояснила эксперт.

Она предупредила об опасности различных заготовок, например, солёных огурцов и помидоров. По мнению специалиста, если поставить такие закуски на стол отдельным блюдом, гости могут съесть слишком много солёных продуктов, что, в свою очередь, приведёт к отёкам.

Самой вредной новогодней закуской Хардина назвала колбасу, так как в ней содержится огромное количество специй, солей, нитратов и других химических компонентов.

И как результат — отёки наутро, тяжесть в животе и прочее. А вы уверены в качестве используемого мяса в колбасных изделиях? А это может привести к пищевым отравлениям, — резюмировала она.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что избежать неприятных последствий после излишеств за новогодним столом можно без чрезмерных усилий. Поможет в этом зелёный чай с черносливом и апельсинами, который избавит от отёков.

Такой полезный напиток врач рекомендовала приготовить вместо покупных соков и сладких газированных напитков. Для этого две столовые ложки зелёного чая следует заварить литром горячей воды и настоять в течение часа. Сто граммов чернослива нужно промыть и залить горячей водой, после чего дать настояться в течение пяти — десяти минут. Затем чай можно процедить, добавив туда размягчённый чернослив, несколько кружков апельсина, немного натёртого имбиря и для красоты — свежей мяты.