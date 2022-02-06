Россиянам рассказали о проблемах при долгом воздержании от секса

Секс — это физиологическая потребность человека, при долгом воздержании могут возникнуть проблемы как психологического, так и физиологического характера, пишет Live 24. Так, например, женский оргазм благодаря сексу способен противостоять развитию онкологических заболеваний.

Длительное воздержание или отсутствие оргазма может привести как к психологическим, так и к физиологическим проблемам. Например, для женщин оргазм играет важную роль, так как в этот момент происходит сокращение матки и всего влагалища. Этот процесс препятствует развитию онкологических заболеваний, поскольку половые органы находятся в тонусе, — сообщает издание.

У мужчин воздержание от секса может привести к проблемам в мочеполовой системе из-за застоя семенной жидкости.

Сексолог Джессика О’Рейли убеждена, что если человек не находит подтверждения своей привлекательности и сексуальности у других людей, это может негативным образом сказаться на его самооценке. Её коллега Дэвид Маккензи отметил, что это особенно важно для мужчин. По его словам, чем дольше мужчина воздерживается от секса, тем меньше он уверен в себе.

Ранее актриса Наталья Меньшова объяснила, почему важно сексуальное просвещение. Она считает, что в России об этом пока многого не знают.