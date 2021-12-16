Россиянам рассказали о пользе законопроекта о QR-кодах

Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом, новых случаев инфицирования всё ещё много, и смертность остаётся на достаточно высоком уровне, заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам доктор медицинских наук Айрат Фаррахов. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах поможет России сохранить экономику и позволит гражданам беспрепятственно посещать различные заведения без страха заболеть коронавирусом, цитирует «Парламентская газета».

Я категорически против слова «QR-коды». Я не понимаю, почему к этому закону прикрепили это слово. Он совершенно не об этом. Закон о том, как мы можем, не закрывая нашу экономику, не заставляя граждан сидеть в своих квартирах и не ограничивая их права, продолжать жить. Мы вынуждены сегодня жить в этой ситуации, и пренебрегать ею мы не можем, — пояснил Фаррахов.

Он добавил, что законопроект о QR-кодах является ответом на множество интересующих людей вопросов: например, что делать если человек привился иностранной вакциной, работая за рубежом, или как поступить, если россиянин переболел, но не зафиксировал свою болезнь.

Нужно, чтобы мы, принимая этот закон, ответили на все эти вопросы, учли при подготовке документа ко второму чтению все опасения людей, — резюмировал Фаррахов.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что QR-коды могут спасти людям жизнь в экстренной ситуации. По его мнению, сотрудникам скорой помощи будет куда проще помочь потерявшему сознание человеку, получив данные о состоянии его здоровья из QR-кода.