Россиянам рассказали о пользе физической активности

Малоподвижный образ жизни может стать причиной хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, например, варикозной болезни вен или сердечной недостаточности, заявил врач Тимур Асанов. По его словам, недуги развиваются из-за застоя в малом круге кровообращения, пишет «Радио 1».

От малоподвижного образа жизни действительно могут возникать те или иные заболевания, в том числе хронические, застойные заболевания сердечно-сосудистой системы. При малоподвижном образе жизни происходит застой в малом круге кровообращения, застой кровотока в нижних конечностях, в связи с этим могут возникать такие заболевания, как варикозная болезнь вен, хроническая сердечная недостаточность может вызывать ишемическую болезнь сердца, стенокардию, различную кардиологическую сердечную патологию, лёгочную патологию, — перечислил Асанов.

Он обратил внимание на то, что многие люди сейчас работают за компьютером и ведут сидячий образ жизни. По словам медика, из-за этого застойные явления могут возникать в брюшной полости, печени и почках.

Ранее тренер Алексей Минеев дал полезные советы для тех, кто не хочет оставлять тренировки на улице даже в холодное время года. Спортсмен посоветовал подбирать удобную одежду, чтобы не вспотеть и, как следствие, не простудиться во время физических нагрузок.