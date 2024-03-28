Россиянам рассказали о неожиданной пользе черного перца Малышева: черный перец предотвращает рак и уменьшает уровень сахара

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Черный перец помогает бороться с раком и уменьшает уровень сахара в крови, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. Происходит это благодаря тому, что продукт содержит в себе такие вещества, как пиперин и марганец.

Врач-иммунолог Андрей Продеус привел исследование университета Гонконга, опубликованное в 2019 году. Ученые выяснили, что пиперин точечно борется с раковыми клетками, не задевая здоровые клетки. По словам врача, это относится к раку молочной железы, легкого и толстого кишечника.

В черном перце также содержится марганец, добавил врач-офтальмолог Михаил Коновалов. Этот элемент уменьшает резистентность клеток к сахару и, соответственно, уменьшает его количество в крови. Он напомнил, что сахарный диабет портит сосуды и ведет к диабетической дистрофии сетчатки, что приводит к слепоте или значительно снижает качество зрения.

Ранее шеф-повар Иван Ефимов сообщил, что черный перец не только делает вкус еды богаче и насыщеннее, но и помогает процессу пищеварения. По его словам, эта приправа также способствует выработке дофамина, кроме того, перец обладает дезинфицирующими свойствами.