16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Россиянам рассказали о необычных причинах ночного кашля

18:34, 12 октября 2021
Россиянам рассказали о необычных причинах ночного кашля Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/Global look press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

ОРВИ или инфекции дыхательных путей далеко не всегда являются причиной кашля в ночное время. Часто он может быть связан с внешними раздражителями: сухим воздухом в комнате или неудобной подушкой. Об этом доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Пурясев рассказал телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что кашель является рефлекторной реакцией организма, при котором последний старается избавиться от проблемы, чтобы ничего не мешало дыханию.

Высокое положение головы во время сна создаёт сдавливание гортани, и слюна, которую мы должны проглатывать, попадает в полость гортани, из-за этого возникает кашель, — уточнил Пурясев, посоветовав в таком случае просто поменять подушку.

Кроме того, сильный кашель может быть вызван стрессом на работе. Тогда шейные позвонки охватывает спазм, который доходит до мышц спины, охватывая диафрагму, что отражается на дыхании.

Также кашель может вызвать сильный холод — при выходе на улицу. Тогда бронхи сжимаются, и возникает реакция организма на эти процессы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чувствует себя хорошо. Свой кашель на рабочем совещании он объяснил физической активностью на свежем воздухе, после которой слегка простудился.

По его словам, у него «практически в ежедневном режиме» берут тесты на коронавирус и «остальные инфекции». Политик пожелал коллегам и гражданам страны хорошего здоровья и попросил своевременно проводить ревакцинацию.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео