Россиянам рассказали о необычных причинах ночного кашля

ОРВИ или инфекции дыхательных путей далеко не всегда являются причиной кашля в ночное время. Часто он может быть связан с внешними раздражителями: сухим воздухом в комнате или неудобной подушкой. Об этом доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Пурясев рассказал телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что кашель является рефлекторной реакцией организма, при котором последний старается избавиться от проблемы, чтобы ничего не мешало дыханию.

Высокое положение головы во время сна создаёт сдавливание гортани, и слюна, которую мы должны проглатывать, попадает в полость гортани, из-за этого возникает кашель, — уточнил Пурясев, посоветовав в таком случае просто поменять подушку.

Кроме того, сильный кашель может быть вызван стрессом на работе. Тогда шейные позвонки охватывает спазм, который доходит до мышц спины, охватывая диафрагму, что отражается на дыхании.

Также кашель может вызвать сильный холод — при выходе на улицу. Тогда бронхи сжимаются, и возникает реакция организма на эти процессы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чувствует себя хорошо. Свой кашель на рабочем совещании он объяснил физической активностью на свежем воздухе, после которой слегка простудился.

По его словам, у него «практически в ежедневном режиме» берут тесты на коронавирус и «остальные инфекции». Политик пожелал коллегам и гражданам страны хорошего здоровья и попросил своевременно проводить ревакцинацию.