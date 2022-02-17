Россиянам рассказали о необычном и популярном китайском блюде

Лапша с улитками, которую в Китае традиционно готовят уже десятки лет, стала популярной не только в Поднебесной, но и во всём мире. Лапша лосыфэнь получила своё название из-за бульона, приготовленного на основе свиных костей и улиток, пишут «Народные Новости».

Рецепт лапши из улиток был создан в городе Лючжоу в 70-е годы прошлого века. Но сейчас блюдо включено в список нематериального культурного наследия Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. А также в регионе открыт музей, посвященный «вонючей лапше», — сообщает издание.

По данным СМИ, такую лапшу едят практически все китайцы. Это блюдо стало таким популярным по нескольким причинам. Во-первых, улитки считаются традиционной пищей в Китае. Во-вторых, лосыфэнь обладает специфическим вкусом, который нравится людям во всём мире.

Ранее стало известно, что продажи лапши быстрого приготовления с начала года выросли на 6,1% в России. В прошлом году такой показатель не превышал 2%. Ажиотаж эксперты рынка связывают с попытками россиян сэкономить, что заставляет покупать данный продукт даже тех, кто не употреблял его ранее. Например, лапшу быстрого приготовления стали покупать даже пенсионеры, которые раньше относились к ней крайне негативно.