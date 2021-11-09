Россиянам рассказали о «мультивитаминной бомбе» для иммунитета

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о полезных свойствах облепихи. По её словам, эта ягода содержит больше витамина С, чем цитрусовые, и отлично укрепляет иммунитет. Однако употреблять её следует с осторожностью, пишет РИА Новости.
По словам врача, помимо витамина С, облепиха
В составе облепихи много каротиноидов и флавонидов, поэтому она отлично укрепляет иммунитет, обладает противоправительным и ранозаживляющим действием, — пояснила врач.
В то же время облепиха вызывает аллергические реакции, и её следует с осторожностью употреблять людям с камнями в почках и желчном пузыре.
Ранее сообщалось, что для укрепления иммунитета, особенно в период роста заболеваемости коронавирусом, необходимо включать в рацион продукты, богатые белком, который способствует формированию антител. Речь идёт о таких продуктах, как яйца, рыба, птица, молочные и кисломолочные продукты. Также в рационе должны присутствовать продукты, содержащие цинк, в частности, крупы и семечки.