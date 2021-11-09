Россиянам рассказали о «мультивитаминной бомбе» для иммунитета

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о полезных свойствах облепихи. По её словам, эта ягода содержит больше витамина С, чем цитрусовые, и отлично укрепляет иммунитет. Однако употреблять её следует с осторожностью, пишет РИА Новости.

По словам врача, помимо витамина С, облепиха содержит витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР, что делает её настоящей мультивитаминной бомбой. Ягоды облепихи запускают выработку серотонина и снижают свёртываемость крови, а облепиховое масло помогает при заболеваниях кожи и геморрое.

В составе облепихи много каротиноидов и флавонидов, поэтому она отлично укрепляет иммунитет, обладает противоправительным и ранозаживляющим действием, — пояснила врач.

В то же время облепиха вызывает аллергические реакции, и её следует с осторожностью употреблять людям с камнями в почках и желчном пузыре.

Ранее сообщалось, что для укрепления иммунитета, особенно в период роста заболеваемости коронавирусом, необходимо включать в рацион продукты, богатые белком, который способствует формированию антител. Речь идёт о таких продуктах, как яйца, рыба, птица, молочные и кисломолочные продукты. Также в рационе должны присутствовать продукты, содержащие цинк, в частности, крупы и семечки.