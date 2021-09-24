Россиянам рассказали о факторах, повышающих риск смерти от коронавируса

Летальный исход при заболевании коронавирусом во многом зависит от сопутствующих заболеваний. Чем их больше, тем выше риск смерти. Об этом радио Sputnik рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Смертельные исходы заболевания коронавирусом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжёлые сопутствующие заболевания. Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко, — пояснила она.

Специалист также отметила, что усугубить положение заразившегося COVID-19 могут больничные инфекции. Может потребоваться время на поиск эффективных антибиотиков, а в этот промежуток больному может стать значительно хуже, вплоть до летального исхода.

Баранова добавила, что некоторое время назад учёные выявили влияние генов МАРТ, PIGN и CCR5 на тяжесть протекания коронавируса. Причём, они установили, что ген МАРТ влияет как на острую вазу заболевания, так и её последствия, включая неврологические осложнения.

Ранее Баранова рассказала, что новый штамм коронавируса «мю» не сможет вытеснить вариант «дельта», однако способен стать доминирующим в замкнутых сообществах. Его распространение возможно там, где никто не болел коронавирусом или число случаев заражения невысоко.