Россиянам рассказали, когда наступают самые тяжёлые последствия «омикрона»

При заражении «омикрон»-штаммом коронавируса поражение лёгких наступает на 9-10 день течения болезни, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Он подчеркнула. что «омикрон» значительно реже поражает лёгкие, чем другие штаммы коронавируса, пишет Lenta.ru.

В лёгких омикрон размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее развитие поражения лёгких при омикроне также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после 9-10-го дня болезни, — заверила Пшеничная.

Она уточнила, что в особой группе риска находятся пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Также к проблемам с лёгкими при «омикроне» уязвимы дети — у них это проявляется в воспалении нижних дыхательных путей.



Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что некоторые люди с коронавирусом не замечают признаков пневмонии, пока осложнения не станут серьёзными. Особенно это касается курильщиков, поскольку им сложнее обнаружить воздействие инфекции на лёгкие и они могут не заметить, что характер и частота обычного для них кашля изменились.