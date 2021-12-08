Россиянам рассказали, какую воду пить для укрепления здоровья

Эксперт-биохимик Мария Кулешова назвала наиболее полезной воду с содержанием магния и цинка. По её словам, врачи в среднем рекомендуют выпивать два литра воды в день без учёта других напитков. Она добавила, что всего 500 мл воды ускоряют метаболизм на 24–30%, пишут «Народные Новости».

Полезной считается та вода, которая насыщает организм человека микроэлементами — магнием и цинком. Они усваиваются из воды гораздо быстрее и эффективнее, чем из продуктов питания. Плохо очищенная вода может навредить организму человека, ведь даже повышенная жесткость воды может негативно отразиться и на здоровье, и на состоянии бытовых приборов, — пояснила Кулешова.

По мнению специалиста, сырая вода полезна из-за содержащихся в ней солей, которые способствуют регенерации клеток и препятствуют образованию в организме свободных радикалов. При этом Кулешова уточнила, что трубы портят такую воду железом. Если воду прокипятить, из неё исчезнут не только вредные, но и полезные вещества: например, кислород. Из-за этого у человека могут появиться «мешки» и «круги» под глазами, добавила Кулешова.

При этом при повторном кипячении воды концентрация токсинов увеличивается. Употребление же любой минеральной воды в больших количествах без назначения врача чревато образованием камней в почках, гиперкальциемией, которая, в свою очередь, может стать причиной тромбоза и, как следствие, инсультов и инфарктов, — подчеркнула она.

Она добавила, что для получения качественной и полезной воды её стоит пропускать сквозь фильтры и системы очистки.

Ранее председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Артём Старостин посоветовал не давать детям воду из-под крана. Он порекомендовал россиянам поить своих детей специальной водой, которая содержит все полезные микроэлементы.